Marché: sur sa faim après la rencontre Trump-Poutine information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 11:23









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain ce lundi (stabilité à Londres, -0,2% à Francfort, -0,3% à Madrid, -0,5% à Paris), le sommet russo-américain de ce weekend n'ayant débouché sur aucune avancée tangible dans le dossier ukrainien.



'La rencontre entre Trump et Poutine n'a pas encore abouti à un accord, mais un cessez-le-feu nous semble n'être qu'une question de temps', tempère Panmure Liberum, qui voit le thème de la reconstruction de l'Ukraine 'prendre de l'ampleur'.



Dans cette optique, la société de gestion britannique suggère d'ailleurs de s'intéresser de plus près à Strabag, groupe autrichien de construction susceptible de profiter de ce thème, ainsi que de celui du boom des infrastructures allemandes.



Outre les développements sur la question ukrainienne, les investisseurs devraient rester attentifs, dans les prochains jours, à toute nouvelle indication en rapport avec les politiques monétaires des grandes banques centrales.



'Le symposium de Jackson Hole, qui se tiendra du 21 au 23 août, sera l'événement principal de la semaine', met ainsi en avant Deutsche Bank, qui pointe aussi la publication mercredi du procès-verbal de la dernière réunion du FOMC.



La deuxième partie de la semaine sera aussi marquée par la parution de nombreux indicateurs économiques, notamment l'inflation au Royaume-Uni, les indicateurs avancés du Conference Board et surtout les indices PMI flash pour le mois d'août.



'Nous prévoyons que l'indice PMI composite flash dans la zone euro baissera légèrement à 50,7, tandis que ceux des services et de l'industrie manufacturière s'établiront à 51,1 et 49,5, respectivement', pronostique Bank of America.



Seule donnée de la matinée, le surplus commercial de la zone euro a plongé à 2,8 milliards d'euros (contre 15,6 milliards en mai), du fait à la fois d'une diminution de 2,4% des exportations et d'une augmentation de 3,1% des importations.



Au chapitre des publications d'entreprise, la semaine sera dominée par celles d'acteurs de la distribution aux Etats-Unis, dont Walmart, Home Depot et Target, qui aideront plus largement à jauger la santé de l'économie américaine.



Concernant les valeurs en Europe, Novo Nordisk grimpe de plus de 5% à Copenhague, entouré après l'approbation par la FDA des Etats-Unis, d'une indication supplémentaire pour son Wegovy, pour le traitement de la MASH.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.