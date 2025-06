Marché: soulagé par l'accalmie en vue entre Israël et l'Iran information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - A l'instar des autres places mondiales, les Bourses européennes se redressent (+0,4% à Londres, +1,5% à Paris, +1,7% à Milan, +2,3% à Francfort), clairement soulagées par les dernières annonces dans le dossier du conflit au Moyen-Orient.



Donald Trump a en effet annoncé lundi soir avoir obtenu un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, cessez-le-feu qui devrait normalement être mis en oeuvre par étapes pour être pleinement instauré dans la matinée de mercredi.



Il est vrai que l'Iran avait manifesté plus tôt sa volonté d'éviter une escalade avec les Etats-Unis, se contentant de tirs de représailles limités après le bombardement par ces derniers de trois sites nucléaires ce week-end.



Aux dires du président américain, Téhéran aurait d'ailleurs averti Washington à l'avance du lieu et de l'heure de ses frappes afin de limiter les dégâts matériels et d'éviter des pertes humaines sur la base américaine ciblée au Qatar.



'Les prix du pétrole ont fortement chuté après que les représailles de l'Iran aux frappes américaines sur ses sites nucléaires ont calmé les acteurs du marché inquiets d'une conflagration plus large dans la région', souligne d'ailleurs Barclays.



Cette décrue des cours de l'or noir pèse très logiquement sur les valeurs énergétiques (-5% sur bp, -3% sur Shell et TotalEnergies), alors qu'elle profite à plein à celles du transport aérien (+5% sur IAG et Lufthansa, +9% sur Air France-KLM).



'Des questions restent donc en suspens, qu'il s'agisse de savoir si un cessez-le-feu sera maintenu après les frappes mutuelles qui ont continué cette nuit, ou encore de l'avenir de ce qui reste du programme nucléaire iranien', reconnait Deutsche Bank.



Celle-ci juge néanmoins que 'dans l'état actuel des choses, les 12 derniers jours semblent devoir rejoindre la longue liste de chocs géopolitiques qui se sont avérés temporairement perturbateurs mais ont eu peu d'effet durable sur les marchés'.



Autre bonne nouvelle pour les marchés, le climat des affaires en Allemagne s'améliore, au vu de l'indice ifo qui ressort à 88,4 en juin contre 87,5 en mai, avec une hausse timide pour l'évaluation de la situation actuelle, mais plus sensible pour les attentes.



'À partir de maintenant, l'économie allemande devrait se redresser, non pas en raison d'une amélioration de la compétitivité, mais principalement du plan financier massif du gouvernement et des baisses de taux de la BCE', réagit Commerzbank.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.