Marché: sans tendance claire au niveau européen

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes évoluent sans tendance claire ce vendredi (stabilité à Londres, -0,3% à Francfort, +0,2% à Paris, +0,7% à Milan), à l'image de Wall Street où les principaux indices actions ont fini en ordre dispersé jeudi.



Si le Nasdaq Composite a encore gagné plus de 0,3% grâce à la vigueur de certains poids lourds technologiques comme Apple ou AMD, le Dow Jones -reflétant davantage l'économie traditionnelle- s'est replié de 0,5%.



Les marchés ont réagi de manière assez prudente aux informations évoquant la nomination de Christopher Waller, un membre pourtant favorable aux baisses de taux, pour succéder de Jerome Powell à la tête de la Fed en mai 2026.



'Peut-être parce qu'ils craignent une période de 'double présidence' de la Fed avec des communications officielles de la Fed et de Jerome Powell qui seraient parasitées par Christopher Waller', avancent les équipes d'IG France.



Les opérateurs semblent néanmoins espérer des avancées dans la résolution du dossier ukrainien, alors qu'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.



'Cette perspective, bien que toujours entourée d'incertitudes, a contribué à réduire les primes de risque sur les actifs exposés à la guerre en Ukraine', souligne Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Seule donnée macroéconomique de la matinée, le taux de chômage en France au sens du BIT est ressorti à 7,5% de la population active, stable par rapport au premier trimestre pour lequel l'estimation a été rehaussée de 0,1 point.



Dans l'actualité des valeurs, Munich Re dévisse de 7% à Francfort, à la suite d'une réduction par le réassureur bavarois de sa prévision annuelle de revenus d'assurance, 'en raison de l'évolution de l'activité et des taux de change'.



En revanche, bpost s'adjuge plus de 5% à Bruxelles, le groupe postal ayant fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui l'amène à viser un résultat d'exploitation annuel dans le haut de la fourchette initialement prévue.





