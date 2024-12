Marché: sans direction après une salve de statistiques information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce matin avec -0,7% à Londres, tandis que Francfort et Paris s'arrogent respectivement 0,2 et 0,3%.



La matinée a été marquée par la parution de plusieurs statistiques.



Ainsi, selon les premières estimations, la zone euro a enregistré un excédent de 6,8 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en Octobre 2024 selon Eurostat, contre un excédent de 9,4 milliards d'euros en Octobre 2023.



Outre-Rhin, le moral des entreprises s'est dégradé plus fortement que prévu en décembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée ce mardi.



L'indice du climat des affaires compilé par l'institut de recherche économique basé à Munich s'est établi à 84,7 ce mois-ci, après 85,6 en novembre, alors que les économistes prévoyaient un chiffre de 85,5.



Enfin, les attentes économiques ZEW pour l'Allemagne s'améliorent dans l'enquête de décembre 2024. À +15,7 points, elles sont actuellement 8,3 points au-dessus de la valeur du mois précédent.



L'évaluation de la situation économique actuelle ne change toutefois que très peu: l'indicateur de situation pour l'Allemagne a baissé de 1,7 point et se situe à -93,1 points.



Les investisseurs attendent désormais les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis pour jauger de l'évolution de la conjoncture Outre-Atlantique.



Les chiffres de la production industrielles et des stocks des entreprises sont également attendus dans la journée aux Etats-Unis.



La réunion du comité de politique monétaire de la Fed débute par ailleurs aujourd'hui et se terminera demain par une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera le patron de la Réserve fédérale sur le rythme des baisses à venir.



Dans ce contexte, les marchés de change hésitent avant les données clés concernant la trajectoire des politiques monétaires attendues dans les prochains jours. L'euro cède 0,3% face au billet vert autour des 1,048$/E.



A Londres, le baril de Brent cède 0,7%, à 73,4$.

Dans l'actualité des sociétés européennes, Equinor annonce avoir réalisé une découverte à 17 kilomètres à l'ouest du champ de Troll en mer du Nord. La découverte est actuellement estimée entre 2 et 12 millions de barils équivalent pétrole.



Sandoz a annoncé aujourd'hui une série de mesures visant à résoudre le litige collectif antitrust américain relatif aux médicaments génériques. La société a conclu un accord de règlement avec le groupe des plaignants payeurs finaux pour un total de 275 millions USD, qui devrait être payé avant le 31 décembre 2024.



Enfin, Nokia annonce un partenariat avec Ishan Technologies Private Limited, un fournisseur d'accès Internet majeur en Inde, pour moderniser les services haut débit au Gujarat et au Maharashtra.





