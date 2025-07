Marché: résilience après les lettres de Donald Trump information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes manifestent globalement une certaine résilience (+0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris, stabilité à Milan et à Madrid) après les dernières nouvelles dans le dossier de la guerre commerciale américaine.



Dans une série de courriers adressés aux gouvernements concernés, la Maison Blanche a officialisé l'imposition de droits de douane sur plusieurs partenaires commerciaux, et notamment de 25% sur le Japon et la Corée du Sud.



'Parallèlement, elle a prolongé la date limite des négociations du 9 juillet au 1er août. Selon le Yale Budget Lab, les nouveaux tarifs augmenteront le taux moyen américain de 15,8% à 17,6%, contre 2,4% avant Donald Trump', note Commerzbank.



En revanche, le Canada, le Mexique, l'Union européenne et la Chine sont tous absents de cette liste, une absence remarquée qui pourrait signifier un état d'avancement plus poussé des discussions commerciales avec ces partenaires.



'Les remous de la guerre commerciale constituent un bruit de fond en bourse. Mais cela n'exerce finalement qu'une faible influence sur l'évolution des cours', constate Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



'Les investisseurs considèrent, à tort ou à raison, que le pire est certainement derrière nous. Le retour en phase d'expansion de la production industrielle allemande en mai a été aussi un signal positif', poursuit le conseiller en stratégie d'investissement.



Mais selon lui, la résilience des actions s'explique surtout par des conditions financières particulièrement accommodantes, et il juge que 'tant que cela perdure, on voit mal comment nous pourrions de nouveau entrer en situation de 'bearmarket'.'



Seules données macroéconomiques du jour en Europe, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est accru à 18,4 milliards d'euros en mai, alors que le déficit commercial de la France s'est légèrement creusé pour s'établir à près de 7,8 milliards.



Dans l'actualité des valeurs, bp gagne près de 1% à Londres, après un protocole d'accord signé en Libye, afin d'évaluer les opportunités de redéveloppement des champs pétrolifères géants matures de Sarir et Messla dans le bassin de Syrte.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.