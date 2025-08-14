Marché: porté par les espoirs d'assouplissement monétaire information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 11:54









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent dans l'ensemble en terrain positif (stabilité à Londres, mais +0,3% à Paris, +0,4% à Francfort, +0,8% à Milan et Madrid), toujours portées par les espoirs d'assouplissement monétaire outre-Atlantique.



'Le rally du marché s'est poursuivi au cours des dernières 24 heures, le S&P 500 (+0,32%) ayant atteint un nouveau record alors que les investisseurs étaient de plus en plus confiants dans les perspectives à court terme', souligne Deutsche Bank.



'Le principal catalyseur a été la spéculation croissante sur une baisse des taux de la Fed dès septembre, dans l'espoir qu'une série de réductions aiderait à maintenir l'expansion économique et à soutenir les actifs à risque', explique-t-elle.



La banque allemande rappelle en effet que 'lorsque la Fed a historiquement réduit ses taux lors d'un atterrissage en douceur (plutôt qu'en raison d'une récession), cela a généralement été une toile de fond très solide pour les marchés'.



Si les places européennes continentales continuent d'avancer ce jeudi, Londres reste à l'écart de cette tendance favorable, sur fond de signaux de faiblesse donnés par l'économie britannique en début de matinée.



Le PIB du Royaume-Uni n'a en effet augmenté que de 0,3% au deuxième trimestre 2025, marquant donc un net ralentissement après une croissance de 0,7% au premier, selon une première estimation de l'ONS.



De son côté, Eurostat a confirmé en deuxième lecture, une croissance de 0,1% du PIB de la zone euro au deuxième trimestre en rythme séquentiel, à comparer à une progression de 0,6% observée sur les trois premiers mois de 2025.



Dans l'actualité des valeurs, ThyssenKrupp dévisse de 7% à Francfort, suite à une réduction de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, 'sur la base d'une faible demande inchangée et d'une persistance de bas niveaux de prix'.



Adyen plonge de 16% à Amsterdam, la société de technologies financières ayant fait état de résultats semestriels inférieurs aux attentes et déclaré avoir abandonné l'idée d'une accélération de sa croissance cette année.



De même, les opérateurs sanctionnent aussi les publications semestrielles du groupe énergétique RWE (-4%) et du chimiste de spécialités Lanxess (-4%) à Francfort, ainsi que du brasseur Carlsberg (-6%) à Copenhague.





