Marché: petit retour au calme après la récente euphorie information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note favorable mardi matin, même si l'absence de catalyseurs pourrait inciter les investisseurs à ne pas prendre trop de risques alors que le marché est revenu la semaine passée à proximité de ses plus hauts historiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - prend 50 points à 8180 points, annonçant un début de semaine dans le vert.



Les variations devraient toutefois rester limitées en l'absence d'événements politiques ou économiques majeurs ou de nouveaux développements dans le dossier commercial, principal sujet de crispation du moment.



L'agenda économique va rester mince dans les jours qui viennent, avec tout de même la publication attendue mercredi à Wall Street des derniers chiffres des prix à la consommation (CPI), qui seront suivis le lendemain par ceux des prix producteurs.



Sachant que la semaine s'annonce plutôt calme, le marché parisien pourrait en profiter pour rester sur sa tendance favorable à l'oeuvre depuis maintenant trois mois.



Depuis le début de l'année, le CAC 40 affiche un gain de 10%, ce qui lui a permis de se rapprocher à moins de deux points lundi dernier de son record absolu des 8259 points tandis que le S&P 500, qui sort de trois semaines consécutives de baisse, recule de près de 2%.



La semaine écoulée n'a pas mis un terme à la surperformance des actions européennes par rapport à leurs homologues, mais plusieurs facteurs invitent à considérer leur récent avec prudence, préviennent les analystes.



'Cette évolution ne reflète pas une surperformance de l'économie européenne, mais plutôt un changement de sentiment concernant les perspectives économiques des deux côtés de l'Atlantique', estiment les équipes d'AXA IM.



'L'attrait du 'Trump trade' semble s'amenuiser face aux effets négatifs croissants des politiques de la nouvelle administration américaine, rendant certains aspects traditionnels de la 'vieille Europe' probablement plus attrayants', indique le gestionnaire d'actifs.



D'autres professionnels jugent que le récent rebond pourrait commencer à être menacé.



'Bien que nous ayons eu une opinion positive sur les actions européennes par rapport aux actions américaines depuis le début du mois de décembre, nous déconseillons désormais d'augmenter cette position, après la plus forte surperformance européenne depuis 10 ans', ajoutent les stratèges de J.Safra Sarasin.



'Nous voyons encore une certaine marge de rattrapage dans les petites capitalisations européennes, qui n'ont pas encore pleinement intégré l'amélioration récente des données macroéconomiques européennes', juge la banque privée suisse.



Chez Lombard Odier, on estime aussi qu'une certaine consolidation semble probable au cours des prochaines semaines.



'Les actions allemandes paraissant surachetées, le marché boursier français pourrait surperformer à court terme', souligne l'établissement helvétique.



Alors que les marchés obligataires européens ont subi la semaine dernière leur pire semaine depuis début octobre 1998, un rebond technique s'esquisse, mais il reste bien timide.



Avec la perspective d'un accroissement significatif des dépenses budgétaires et du recours à la dette Outre-Rhin, le rendement du Bund à 10 ans se détend de points points de base, mais se maintient au-dessus de 2,83%.



Sur le marché américain, le taux des Treasuries à 10 ans remonte à 4,31% à deux jours de la publication des prix à la consommation.



Les devises sont calmes, ce qui permet à l'euro de rester confortablement installé au-dessus du seuil de 1,08 que la monnaie unique européenne avait franchi à la hausse la semaine passée.



Après leur lourd repli de la semaine écoulée, les cours pétroliers restent orientés à la baisse, le Brent du mer du Nord cédant 0,1% à 70,3 dollars, tandis que le brut léger américain recule de 0,1% sous 67 dollars.





