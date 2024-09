Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: pas de prise de risque à la veille de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - L'ambiance est maussade sur les principales places boursières européenne où Londres cède 0,6% derrière Francfort (-0,4%) tandis que Paris s'arroge 0,2%.



Certains stratèges font remarquer qu'il existe actuellement de nombreuses raisons de se tenir à l'écart du marché, citant pêle-mêle le ralentissement de la croissance américaine, les inquiétudes sur l'économie chinoise ou encore la perspective de l'élection présidentielle américaine de novembre.



'Le mois de septembre est toujours compliqué en bourse. C'est le mois boursier avec statistiquement plus de chances de baisser que de monter. Ce mois-ci ne déroge pas à la règle', souligne Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM.



Autre motif de prudence, le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle se tiendra ce soir sur la chaîne ABC.



Les investisseurs devraient donc hésiter à trop s'engager en attendant la publication, demain, des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la Fed.



'L'imminence d'une première baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis après un cycle de hausse de plus de deux ans n'a pas constitué le catalyseur espéré', constate Michel Douin, gérant de portefeuilles chez Cholet Dupont Oudart.



La probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base le mercredi 18 septembre est évaluée à 29% tandis qu'elle passe à 71% pour une baisse de 25 points, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Sur le front des statistiques, l'inflation annuelle a ralenti au mois d'août en Allemagne pour atteindre son plus bas niveau en trois ans et demi, ouvrant la voie à un nouvel assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.



Calculé en fonction des normes nationales, l'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,1% d'un mois sur l'autre, donnant une hausse de 1,9% sur un an, selon des chiffres définitifs qui sont venus confirmer des données préliminaires.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 3,72% tandis que les Bunds de même échéance évoluent à 2,17%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, le titre AstraZeneca chutait mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Londres, le laboratoire pharmaceutique ayant dévoilé les résultats d'une étude clinique dans le traitement du cancer du poumon jugés peu convaincants par les investisseurs et les analystes.



Par ailleurs, la Commission européenne a conclu hier que trois mesures de soutien allemandes en faveur de Ryanair et de l'aéroport de Francfort-Hahn avaient enfreint les règles de l'UE sur les aides d'État.



L'Allemagne devra donc récupérer environ 14 millions d'euros d'aide illégale, incluant des intérêts, auprès de Ryanair, et 1,25 million d'euros auprès de l'aéroport de Francfort-Hahn.





