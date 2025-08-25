Marché: New York propulsé par Jackson Hole vendredi
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 07:20
A la clôture de la séance de vendredi, le Dow Jones s'est adjugé environ 1,9% à 45.631 points, tout comme le Nasdaq Composite à 21.496 points, et le S&P 500 a grimpé de plus de 1,5% à près de 6.467 points.
Ainsi, au terme d'une semaine marquée aussi par de sévères secousses sur le compartiment technologique, le Dow Jones a avancé de 1,5%, mais le Nasdaq a essuyé un repli de 0,6%, tandis que le S&P n'a grignoté que 0,3%.
Les gains initiaux de la séance de vendredi se sont nettement accentués dès la prise de parole de Jerome Powell, le patron de la Fed, à l'occasion du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, dans le Wyoming.
Celui-ci a ouvert la voie à une baisse des taux directeurs dès le mois prochain en reconnaissant que la situation économique actuelle pourrait nécessiter un 'ajustement' de la politique monétaire américaine.
'A court terme, les risques entourant l'inflation sont orientés à la hausse, tandis que ceux pesant sur l'emploi penchent du côté de la baisse, une situation difficile', a notamment reconnu le patron de la banque centrale.
Au vu du caractère restrictif actuel de l'institution, Jerome Powell a estimé que le scénario de référence et l'évolution de l'équilibre des risques pourraient justifier un ajustement de l'orientation de la politique monétaire.
S'il n'a pas clairement indiqué qu'un nouveau cycle d'assouplissement monétaire serait imminent, ses propos se sont révélés bien plus conciliants que ceux qui avaient suivi la réunion du FOMC de la fin juillet, au ton modérément agressif.
Ces propos conciliants ont bénéficié à l'ensemble de la cote, mais certains secteurs en ont particulièrement profité, comme ceux de l'immobilier et de la banque, gagnants évidents d'une politique de taux bas, ainsi que de la technologie.
Dans l'actualité des publications d'entreprises, les investisseurs ont acclamé les résultats trimestriels dévoilés par Zoom (+12,7%), mais sanctionné ceux de Workday (-2,8%), d'Intuit (-5%) et de BJ's Wholesale Club (-8,5%).
A lire aussi
-
SpaceX espère faire décoller sa mégafusée Starship lundi soir après l'annulation dimanche d'un vol test en raison d'une fuite d'oxygène liquide, nouveau revers pour l'entreprise d'Elon Musk confrontée à une série noire d'essais marqués par des explosions. Ces problèmes ... Lire la suite
-
(AOF) - Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer