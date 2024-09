Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: mouvement haussier sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières sont en hausse ce matin, Paris, Londres et Francfort s'arrogeant entre 0,5% et 0,6% chacune.



Si l'agenda économique du jour est très réduit, les économistes ont en point de mire la journée de jeudi, où la BCE pourrait réduire son taux de dépôt de 25 points de base pour le ramener de 3,75% à 3,50%, tout en révisant à la baisse ses perspectives en matière de de croissance d'inflation.



Sa présidente, Christine Lagarde, devrait souligner lors de sa conférence de presse que l'institution reste 'dépendante des données', c'est-à-dire qu'elle continuera de privilégier une approche au fur et à mesure de ses réunions.



La question que vont désormais se poser les investisseurs est de savoir si la BCE réduira ses taux par deux ou trois fois cette année.



En attendant le verdict de la BCE, les investisseurs pourront étudier, mercredi, les chiffres mensuels des prix à la consommation, avec l'espoir que ces dernières montrent une inflation sous-jacente moins forte que prévu.



Le consensus table sur un CPI à 0,2% sur un mois en août, ce qui ramènerait sa progression à 2,6% sur un an.



L'indice 'core' CPI, le plus suivi par la Fed, devrait quant à lui se maintenir à 3,2% en rythme annuel, comme au mois de juillet.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis se tiendra demain soir.



'Prudence, le scénario de 2016 avec la campagne confiante de Clinton pourrait se reproduire', mettent en garde les analystes de DeftHedge, un spécialiste de l'aide à la décision face au risque lié aux changes et aux matières premières.



Nontons que le baril de Brent s'apprécie de 0,7% à Londres, vers 72$ et que l'euro cède 0,3% face au billet vert, à 1,10$/E.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 3,75% tandis que le Bund allemand de même échéance est à 2,23%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche a annoncé lundi avoir enrichi sa plateforme de diagnostic du cancer en ajoutant une vingtaine de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA développées en collaboration avec huit de ses partenaires.



Nokia a annoncé que Team Telecom Armenia a déployé sa solution fibre PON 25G, ce qui en fait l'un des premiers opérateurs des régions du Caucase et d'Asie centrale à proposer des débits Internet parmi les plus rapides du marché.





