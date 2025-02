Marché: Londres s'affaisse après le PIB britannique information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce jeudi, Paris et Francfort gagnant 1% et 1,2% respectivement alors que Londres s'affaisse de 0,8%, dans le sillage de la publication d'une croissance timide au Royaume-Uni pour le quatrième trimestre 2024.



Selon la première estimation de l'ONS (office national de statistiques), le produit intérieur brut (PIB) britannique a augmenté de 0,1% sur les trois derniers mois de l'année passée, après une croissance nulle au trimestre précédent.



'S'il est ressorti légèrement meilleur que prévu, un rythme de croissance aussi anémique ne vaut guère la peine d'être célébré et ne modifie pas sensiblement les perspectives économiques du Royaume-Uni', juge-t-on chez Pepperstone.



Autre donnée de la matinée, la production industrielle a diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE, en décembre par rapport au mois précédent, après des augmentations de 0,4% et de 0,2% respectivement en novembre.



Les opérateurs prendront encore connaissance ce jour des prix à la production aux Etats-Unis pour janvier, une statistique qui devrait retenir l'attention au lendemain d'une inflation des prix à la consommation ayant fait l'effet d'une douche froide.



Pour rappel, cette dernière a accéléré de 0,1 point à 3% en rythme annuel en janvier, alors que les économistes l'attendaient stable à 2,9%, et en excluant l'énergie et l'alimentation, elle est ressortie à 3,3%, dépassant de 0,2 point le consensus.



'La tendance à la baisse de l'inflation américaine s'est ainsi arrêtée depuis un certain temps', constatait Commerzbank, rappelant que 'la Fed devrait s'en sentir confortée dans l'idée qu'elle n'a pas besoin d'être pressée de réduire davantage ses taux directeurs'.



Parmi les nombreuses publications du jour, les investisseurs acclament Siemens (+6%) à Francfort, Nestlé (+6%) à Zurich, ainsi que Legrand (+6%), EssilorLuxottica (+5%) et Orange (+3%) à Paris, mais boudent Unilever (-7%) et Barclays (-5%) à Londres.





