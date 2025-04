Marché: le FMI abaisse ses prévisions de croissance information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse mardi ses prévisions sur la croissance mondiale en raison du 'choc négatif majeur' constitué par les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis.



À l'occasion de l'actualisation de ses 'Perspectives économiques mondiales', l'organisation évoque un moment 'crucial' pour l'économie mondiale sur fond de réorientations des politiques commerciales.



'L'imprévisibilité avec laquelle ces mesures sont mises en oeuvre a (...) des effets négatifs sur l'activité économique et les perspectives', souligne le FMI.



'Parallèlement, cela complique davantage encore la formulation d'hypothèses nécessaires à l'élaboration d'un ensemble de projections cohérentes et opportunes', ajoute-t-il, mettant en évidence la complexité et l'évolution rapide de la conjoncture actuelle.



L'institut ramène en conséquence sa prévision de croissance mondiale pour 2025 à 2,8% contre 3,3% auparavant. Pour 2025, elle réduit sa prévision à 3%, à comparer avec 3,3% jusqu'ici.



Ces chiffres sont très inférieurs à la moyenne historique de 3,7% observée entre 2000 et 2019, est-il précisé dans son étude.



Aux Etats-Unis, la croissance devrait ralentir à 1,8%, soit 0,9 point de pourcentage de moins que ce que prévoyait sa dernière estimation, qui datait de janvier dernier.



Dans la zone euro, la croissance devrait s'établir à 0,8% cette année, et non pas à 1% comme envisagé précédemment.



D'après le FMI, une intensification de la guerre commerciale et des incertitudes encore plus vives autour des politiques commerciales risquent de freiner encore davantage la croissance à court et long termes.



Du côté positif, l'institut souligne qu'une désescalade des droits de douane et la conclusion de nouveaux accords permettraient à l'inverse de de clarifier et de stabiliser les politiques commerciales et de stimuler la croissance mondiale.





