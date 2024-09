Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le calme domine à quelques heures de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les mouvements sont limités sur les principales places boursières européennes, avec +0,1% à Paris et -0,1% à Londres tandis que Francfort est à l'équilibre.



Les marchés sont tous dans l'attente de la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'août, attendue à 14h30, et qui devrait confirmer le ralentissement progressif de l'inflation.



La hausse de l'indice CPI est attendue stable à 0,2% par rapport au mois précédent, tout comme l'inflation sous-jacente, très surveillée, qui devrait elle aussi rester inchangée à 0,2%.



Ces données s'annoncent d'autant plus cruciales qu'elles précèdent d'une semaine la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.



'Malheureusement, cette dernière statistique avant le grand oral de la Fed dans une semaine ne devrait pas permettre de trancher le débat entre les investisseurs concernant l'ampleur de la première baisse des taux (25 ou 50 points de base)', estime Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM.



Même si les intervenants sont désormais davantage préoccupés par l'évolution du marché du travail, une nouvelle décélération de l'inflation viendrait soutenir les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire d'ampleur.



Les investisseurs suivront aussi la réaction de Wall Street au lendemain du premier débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, lors duquel la démocrate Kamala Harris semble avoir été plus convaincante que son rival républicain, Donald Trump.



'Alors que Trump s'est concentré sur les échecs de l'administration actuelle, Harris a dévoilé une vision davantage tournée vers le futur', décryptent les équipes de Danske Bank.



'La tonalité générale des propos de Trump est apparue sombre et menaçante, tandis que Harris est apparue plus optimiste quant à l'avenir', ajoute l'établissement danois.



Sur le front des statistiques, l'économie britannique a affiché une croissance nulle au mois de juillet, après avoir déjà stagné en juin, d'après une première estimation publiée mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).



Ce chiffre s'avère inférieur aux attentes des économistes, qui espéraient un rebond de 0,2% de l'activité à la faveur d'une météo plus favorable et d'une fin des grèves intervenues au début de l'été.



Sur les trois mois clos fin juillet, la croissance du produit intérieur brut (PIB) atteint néanmoins 0,4% en comparaison du trimestre à fin avril, principalement grâce à la bonne tenue du secteur des services.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 3,60%, tandis que les Bunds allemands de même échéance sont à 2,11%.



Dans l'actualité des sociétés, UniCredit annonce l'acquisition d'une participation de 9 % dans le capital de Commerzbank AG, dont 4,49 % via une offre accélérée auprès de l'Etat allemand.



Inditex annonce des ventes en hausse de 7,2% à 18,1 milliards d'euros au 1er semestre. Les ventes à taux de change constant ont augmenté de 10,2 %. Au 1er semestre 2024, des ouvertures ont été réalisées sur 34 marchés. À la fin de la période, Inditex exploitait 5 667 magasins.





