Marché: la semaine commence dans le calme
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 11:43
'L'attention continuera de se concentrer sur le dossier des relations commerciales, à l'approche de la date limite du 12 août fixée pour la trêve entre les États-Unis et la Chine au sujet des droits de douane', prévient ainsi Deutsche Bank.
Ce dernier note aussi la parution attendue dans les prochains jours de certains indicateurs économiques de premier plan, dont les chiffres de l'inflation en juillet aux Etats-Unis ou ceux de la croissance au deuxième trimestre au Royaume-Uni.
'Les tarifs douaniers ont probablement entraîné une accélération de la hausse des prix des biens, malgré de nouvelles baisses des prix des véhicules', pronostique Bank of America au sujet de l'inflation américaine.
Sur le vieux continent, les investisseurs prendront connaissance notamment de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, d'une nouvelle estimation du PIB dans la zone euro ou encore des chiffres de l'inflation dans plusieurs pays.
Aux Etats-Unis, le calendrier des statistiques s'annonce particulièrement chargé vendredi, avec en particulier les ventes de détail et la production industrielle pour le mois dernier, ainsi que l'indice UMich de confiance des ménages.
Bien moins nombreuses que les semaines précédentes, les publications de résultats prévues cette semaine comprendront par exemple celles de ThyssenKrupp, RWE et Adyen en Europe, ou encore de Cisco, Deere et Applied Materials outre-Atlantique.
En attendant, Novartis gagne plus de 2% à Zurich, après l'annonce de données de phase III positives dans la maladie de Sjögren, 'maladie auto-immune grave, progressive et systémique, souvent méconnue ou mal diagnostiquée'.
A lire aussi
-
Après les voitures, l'énergie : Tesla s'attaque au marché des fournisseurs d'électricité au Royaume-Uni, une première hors-USA
Depuis plusieurs années, Elon Musk a clamé son intention de développer les activités de vente d'électricité de son groupe. Confronté à l'érosion de ses ventes de véhicules électriques, Tesla s'active sur le terrain de l'énergie. L'entreprise d'Elon Musk a déposé ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Les géants américains des semi-conducteurs Nvidia et Advanced Micro Devices ont accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus provenant de la vente de puces destinées à l'intelligence artificielle à la Chine, une décision très inhabituelle, rapportée ... Lire la suite
-
Quatre réacteurs nucléaires de la centrale de Gravelines (Nord) se sont arrêtés automatiquement dimanche soir et lundi matin à cause d'un afflux de méduses dans les systèmes de filtration de l'eau de refroidissement, a annoncé lundi EDF. "Ces arrêts sont consécutifs ... Lire la suite
