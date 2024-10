Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la prudence l'emporte pour le début de semaine information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 11:49









(CercleFinance.com) - L'ambiance est maussade sur les principales places boursières européennes avec -0,1% à Paris et -0,5% à Francfort tandis que Londres est stable.



Après la parution, vendredi, de chiffres rassurants quant à l'emploi US, avec 254 000 création d'emploi, Commerzbank estime que les craintes que l'économie américaine soit au bord d'une récession devraient s'apaiser.



Si ces chiffres pourraient inciter la Fed à ne réduire ses taux que de 25 points de base en novembre, l'attention des opérateurs cette semaine pourrait surtout se porter sur les données de la zone euro.



Ainsi, les marchés ont pris connaissance de matin du volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières. Entre juillet et août 2024, celui-ci a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, après une augmentation de 3,9% en juillet (révisée de 2,9% en estimation initiale), les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont chuté de 5,8% en août par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Outre ces données, les opérateurs seront attentifs à l'inflation aux Etats-Unis (jeudi), ainsi qu'au début de la saison des résultats américains, avec ceux de banques telles que JPMorgan Chase (vendredi).



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 4% tandis que le Bund allemand de même échéance évolue vers 2,24%.



Sur le Forex, l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,09$/E.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Rio Tinto a confirmé aujourd'hui avoir approché Arcadium Lithium dans le cadre d'une éventuelle acquisition de cette société.



Mytheresa et Richemont annoncent avoir conclu des accords contraignants pour l'acquisition de 100 % du capital social de YNAP par Mytheresa.



AstraZeneca annonce que le Comité indépendant de surveillance des données a recommandé l'arrêt anticipé de l'essai BATURA Phase IIIb en raison de l'efficacité évidente d'Airsupra.







