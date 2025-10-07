Marché: la prudence domine avec la crise gouvernementale française
Allianz Trade, leader mondial de l'assurance-crédit commercial, estime qu'avec un nouveau gouvernement démissionnaire, la probabilité d'un gouvernement 'technocratique' faisant passer une loi spéciale augmente dans son scénario central.
'En revanche, la probabilité d'élections législatives anticipées est aussi en hausse. Dans un tel scénario, la probable tension supplémentaire sur les spreads ainsi que la nouvelle hausse de l'incertitude mettraient la croissance sous pression et, in fine, le déficit public également, en raison de la baisse des recettes fiscales collectées et d'une hausse du coût de financement de la dette', souligne Maxime Darmet, économiste senior chez Allianz Trade.
Sur le front des statistiques, la balance commerciale des Etats-Unis ne devrait pas paraître cet après-midi en raison du 'shutdown'.
En revanche, les opérateurs ont pris connaissance dans la matinée du déficit commercial de la France. Celui-ci s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.
Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsEUR, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsEUR.
Par ailleurs, outre-Rhin, après une chute de 2,7% en juillet (révisée d'une estimation provisoire qui était de -2,9%), les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 0,8% en août par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.
Ce dernier explique cette baisse principalement par une chute dans l'industrie automobile (-6,4%), mais aussi dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (-11,5%) et dans l'industrie pharmaceutique (-13,5%).
Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,73% tandis que l'OAT de même échéance pointe à 3,59%, soit un spread de l'ordre de 86 pb.
Dans l'actualité des sociétés européennes, Bayer et sa filiale BlueRock Therapeutics annoncent des résultats positifs à 36 mois de l'essai de phase I du bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson, avec un profil d'innocuité favorable à 36 mois chez les participants.
Le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca annonce de son côté que son Baxdrostat a atteint le critère d'évaluation principal de l'essai de phase III chez des patients atteints d'hypertension résistante.
Enfin, le britannique Rio Tinto annonce, aux côtés de Mitsui et Nippon Steel, un investissement de 733 MUSD (dont 389 MUSD pour sa part) afin de développer le projet West Angelas Sustaining, au sein du Robe River Joint Venture dans la région du Pilbara (Australie-Occidentale). Les autorisations étatiques et fédérales ont été obtenues.
