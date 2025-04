Marché: la confiance soutenue par SAP information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe (+1,4% à Londres, +2,8% à Francfort, +2,3% à Paris), rassurées par le vif rebond affiché par Wall Street la veille (progressions de 2,5% du S&P 500 et de 2,7% du Nasdaq) ainsi que par la publication solide de SAP.



'Bien que le rebond du S&P 500 constitue un signe du retour de la confiance, la volatilité pourrait persister si les négociations commerciales n'avançaient pas réellement ou si de nouvelles tensions politiques ou économiques devaient émerger', prévient Antonio Di Giacomo.



'La réaction positive des marchés suite aux propos du secrétaire au Trésor montre à quel point les marchés peuvent réagir rapidement à des signes d'apaisement sur des questions clés telles que le commerce international', ajoute cet analyste chez XS.



Pour l'heure, le moral des investisseurs résiste à de piètres indices PMI dévoilés en cours de matinée, dont celui de la zone euro qui est passé de 50,9 en mars à 50,1 en avril en estimation flash, tout près donc du seuil de stagnation de l'activité globale.



'La situation s'est détériorée en particulier dans les services en Allemagne et en France, tandis que le climat manufacturier est resté stable', pointe Commerzbank, qui ne voit donc qu'un effet marginal de la politique tarifaire américaine dans la baisse de l'indice.



La confiance des investisseurs est nourrie ce mercredi par une publication solide de l'éditeur allemand de progiciels SAP, dont l'action s'envole de 10% à Francfort, après un BPA ajusté supérieur de 7% aux attentes au titre du premier trimestre.



'SAP a dépassé les attentes au premier trimestre, mais a reconnu les risques pour les perspectives de la situation macroéconomique', réagit UBS, soulignant aussi 'une visibilité élevée signifiant qu'il est bien placé pour protéger ses marges et son FCF'.



Toujours dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les trimestriels d'Eurofins (+8% à Paris), d'AkzoNobel et de Randstad (+7% tous deux à Amsterdam), mais ils sanctionnent ceux de Reckitt Benckiser (-6% à Londres).





