Marché: la confiance prédomine en Europe information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - La confiance prédomine sur les places européennes (+0,5% à Londres, +0,8% à Francfort, +1% à Paris), dans le sillage de gains vigoureux la veille pour les principaux indices américains (de l'ordre de +1,4% pour le Dow Jones et de +2,3% pour le Nasdaq).



Outre une vague de rachats à bon compte, les marchés américains ont profité lundi d'un article du Wall Street Journal, selon lequel les surtaxes douanières 'réciproques' envisagées par Donald Trump pour le 2 avril pourraient se révéler 'plus ciblées' que prévu.



Le quotidien new-yorkais évoquait par ailleurs la possibilité que certains pays, voire certains secteurs comme l'automobile ou les semi-conducteurs, soient exemptés de ces mesures, des spéculations qui n'ont pas été démenties par la Maison Blanche.



'L'incertitude autour des relations commerciales devrait rester élevée encore un bon moment, le 2 avril marquant probablement le début, plutôt que la fin, de cette saga interminable sur les tarifs', tempère cependant Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Autre facteur de confiance pour les marchés, le climat des affaires en Allemagne s'améliore ce mois-ci, à en croire l'indice Ifo qui est passé de 85,3 en février à 86,7 en mars, un niveau conforme au consensus, mais un peu plus faible que les 89 anticipés par Capital Economics.



'La perspective d'une relance budgétaire renforce le sentiment en Allemagne et l'emporte pour l'instant sur les inquiétudes concernant les droits de douane américains. Mais si l'activité ne se contracte plus, elle reste assez faible', juge le bureau londonien.



Côté valeurs, Kingfisher dévisse de 12% à Londres, après la publication par l'exploitant des enseignes de bricolage B&Q, Castorama et Screwfix, de résultats annuels en retrait, ainsi que de prévisions décevantes pour l'exercice qui commence.



Shell gagne 2% à Amsterdam, le géant énergétique ayant revu à la hausse, en préambule de sa journée d'investisseurs, sa politique de redistribution aux actionnaires dans un contexte d'optimisme concernant ses activités dans le GNL.



TUI avance de près de 2% à Madrid, alors que le numéro un européen du tourisme a confirmé mardi ses prévisions de résultats pour l'année en cours, mais aussi à moyen terme, à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée à Madrid.





