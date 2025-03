Marché: l'annonce de Donald Trump sur l'automobile pèse information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le rouge l'emporte au sein des Bourses européennes (-0,6% à Londres et à Francfort, -0,3% à Paris), déprimées par la confirmation mercredi par Donald Trump de droits de douane de 25% qui seront imposés début avril sur toutes les voitures importées aux Etats-Unis.



'Cela risque de causer des problèmes non seulement aux exportateurs de l'UE, mais aussi de mettre à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile nord-américaine', réagit Commerzbank, qui en pointe aussi les effets inflationnistes.



'En supposant qu'il soit mis en oeuvre sur une période prolongée, ce droit de douane sera très dommageable pour l'Allemagne, dont les exportations d'automobiles vers les États-Unis représentent près de 0,5% de la valeur ajoutée de l'économie', souligne Capital Economics.



'Il convient également de noter que la réponse initiale de la présidente de la Commission européenne semble assez conciliante', note cependant le bureau londonien, pour qui 'toute rétorsion de la part de l'UE sera probablement assez modérée'.



Sans grande surprise, l'annonce de Donald Trump pèse sur les titres de constructeurs en Europe, comme BMW (-2%) et Mercedes-Benz (-3%) à Francfort ou Stellantis (-4%) à Paris, mais aussi ceux d'équipementiers, tels que Valeo (-5%) à Paris.



'Une fois digérée, la plus grosse incertitude à court terme qui pèse sur les constructeurs européens devrait être retirée et le secteur automobile pourrait devenir plus attractif pour les investisseurs, selon nous', tempère-t-on chez Stifel.



Dans l'actualité des valeurs, on notera aussi qu'Air France-KLM lâche 5% à Paris, Deutsche Bank ayant abaissé son conseil de 'conserver' à 'vendre', prévenant que l'incertitude géopolitique et économiques élevée du moment peut perdurer dans un avenir proche.



Aucune donnée macroéconomique n'était prévue ce jour en Europe, mais les investisseurs doivent prendre connaissance, en milieu de journée, d'une dernière estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2024.





