Marché: initiatives limitées avant la saison des résultats

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre sur les places boursières européennes: Paris, Londres et Francfort gravitent autour de leur point d'équilibre (+/-0,1%) alors que la saison des résultats débutera aujourd'hui aux Etats-Unis avec une première publication de JPMorgan.



'Les consensus en matière de BPA ayant été abaissés d'environ 4% au cours du dernier trimestre, les entreprises ont de la marge pour surprendre positivement', estime Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, qui anticipe un cinquième trimestre consécutif de croissance globale des profits.



La publication de JPMorgan Chase sera suivie de celles de Wells Fargo et du géant de la gestion d'actifs et d'investissements BlackRock.



Au chapitre macroéconomique, doivent paraitre ce vendredi les prix à la production et l'indice UMich de confiance du consommateur aux Etats-Unis.



A Londres, le baril de Brent recule de 1,3%, à 78,3$, tandis que l'or s'apprécie de 1,1%, pour dépasser les 2635$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Itovebi (inavolisib), en association avec le palbociclib (Ibrance) et le fulvestrant, comme traitement ciblé pour le cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatif avec une mutation PIK3CA.



Enel annonce que sa filiale Enel Colombia a obtenu un prêt en pesos colombiens équivalent à 300 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement (BEI).



Porsche annonce avoir livré 226 026 véhicules à travers le monde entre janvier et septembre 2024, un chiffre en repli de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.





