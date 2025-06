Marché: en timide repli pour finir le semestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se replient timidement (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris et à Milan) ce lundi, à quelques heures de la fin du premier semestre, et alors que de nombreuses statistiques sont attendues dans les tous prochains jours.



'Les actions mondiales terminent le deuxième trimestre à de nouveaux sommets dans un contexte de trêve tarifaire, de résilience macroéconomique et d'espoirs de réduction des impôts aux Etats-Unis', met toutefois en avant Barclays ce matin.



'Un'Sell America'a entraîné davantage d'afflux de capitaux dans le reste du monde, mais les grandes entreprises technologiques ont soutenu les actions américaines et la surperformance de l'Europe s'est estompée', poursuit la banque britannique.



De nombreuses données européennes sont attendues en cette première semaine de juillet, parmi lesquelles les indices d'activité PMI, l'inflation et le taux de chômage dans la zone euro, ou encore les commandes industrielles allemandes.



Aux Etats-Unis aussi des indicateurs d'importance devraient être étudiés de près, tels que les indices ISM, et surtout le rapport sur l'emploi (à paraitre jeudi en raison de la fête nationale vendredi, qui entrainera d'ailleurs la fermeture de Wall Street).



A ce sujet, les économistes tablent en moyenne sur 121.000 créations d'emplois non agricoles en juin après les 139.000 annoncées pour le mois précédent, ce qui témoignerait du ralentissement actuel de l'économie des Etats-Unis.



Un marché du travail moins dynamique irait dans le sens de prochaines baisses de taux de la Fed, ce qui pourrait permettre d'entretenir l'élan haussier des marchés d'actions américains, qui ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques vendredi.



Seule donnée de la matinée en Europe, le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,7% en rythme séquentiel au premier trimestre 2025, selon l'office national de statistiques (ONS) qui confirme ainsi en seconde lecture sa première estimation.



Dans l'actualité des valeurs, Campari prend plus de 2% à Milan après avoir cédé sa filiale de vermouth et de vins pétillants Cinzano au groupe de spiritueux italien Caffo Group 1915, pour un montant de 100 millions d'euros.







