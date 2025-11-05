Marché : en berne malgré un PMI composite encourageant
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 11:48
Le moral des investisseurs s'est encore dégradé mardi avec les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines selon lesquels une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.
Ce retournement a été amplifié par le retrait des places américaines, où la situation s'est clairement empirée avec des pertes qui atteignaient près de 1,2% en fin de séance pour le S&P 500 et plus de 2% pour le Nasdaq.
Ce sont surtout les valeurs technologiques, vulnérables à tout accès de stress en raison de leurs valorisations élevées, qui ont pesé sur la tendance, le regain de prudence du moment ayant eu raison de l'optimisme lié à l'hyper-croissance de l'IA.
Dans ce contexte, la tendance en Europe ne profite guère d'un indice PMI composite de la zone euro qui s'est nettement redressé en octobre (52,5) à son plus haut niveau depuis mai 2023, tiré en particulier par un indice des services atteignant 53.
'Cette amélioration de la conjoncture des services a en outre favorisé une accélération des créations d'emplois, tendance permettant d'espérer une croissance durable dans le secteur', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.
En l'absence très probable d'un rapport officiel sur l'emploi vendredi, pour cause de 'shutdown', les opérateurs pourraient se montrer particulièrement attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, à paraitre en début d'après-midi.
En attentant, ils réagissent aux différentes publications d'entreprises de la matinée en Europe, accueillant favorablement celles d'Ahold Delhaize (+1% à Amsterdam), de BMW (+1% à Francfort) ou de Bouygues (+3% à Paris).
En revanche, la publication de Siemens Healthineers (-8% à Francfort) se trouve lourdement sanctionnée, Stifel la jugeant décevante, avec des prévisions pour 2026 susceptibles d'être considérées comme prudentes.
A lire aussi
-
Un "poids qui se soulève": les habitants croisés à Soultz (Haut-Rhin), commune alsacienne où a grandi Cécile Kohler et où son portrait orne encore la façade de la mairie, confiaient mercredi leur "soulagement" à l'annonce de sa libération, après trois ans de détention ... Lire la suite
-
Le secteur des services s'est contracté en France en octobre à son rythme le plus rapide depuis avril, bien que plus lentement que prévu, l'incertitude politique pesant sur la demande dans la deuxième économie de la zone euro, selon une enquête publiée mercredi. ... Lire la suite
-
Élections : en 2024, les autorités françaises ont détecté 25 tentatives d'ingérences numériques étrangères
Ces ingérences répétées sont, d'après le responsable de Viginum, la marque d'une "intention, qui se déploie sur le long terme, de saper la cohésion, discréditer les institutions et modifier les perceptions sur notre modèle démocratique". Le service Viginum, chargé ... Lire la suite
-
Il rêve de revenir dans son pays et reconnaît des erreurs : l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos, contraint à l'exil après plusieurs scandales, se décrit comme un "homme meurtri" dans ses mémoires inédits publiés mercredi en France et coécrits avec l'écrivaine Laurence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer