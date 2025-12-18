France: le climat des affaires confirme son éclaircie automnale en décembre

Le climat des affaires s'est amélioré en décembre pour le troisième mois consécutif, confirmant un regain à l'automne, tandis que celui de l'emploi s'est replié, selon l'Institut national de la statistique (Insee) jeudi.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'indicateur qui mesure le climat des affaires atteint ce mois-ci son plus haut niveau depuis juin 2024, s'établissant à 99 et se rapprochant de sa moyenne de longue période de 100.

Il est tiré par un rebond significatif dans le commerce de détail et dans l'industrie, et par une progression plus modérée dans le secteur du bâtiment, mais reste stable dans les services, précise l'Insee.

L'indicateur qui mesure le climat des affaires est calculé sur la base de réponses recueillies par l'Insee auprès des chefs d'entreprises.

Dans le commerce de détail et de la réparation automobile, il atteint 104 et dépasse nettement sa moyenne de longue période de 100, s'établissant au plus haut depuis janvier 2024.

L'Insee explique ce rebond par une hausse des réponses favorables des chefs d'entreprises concernant les intentions de commandes.

L'Insee dresse un constat assez identique dans l'industrie où l'indicateur gagne quatre points et s'établit à 102, passant au-dessus de sa moyenne de longue période. Cette amélioration est due à une meilleure opinion des interrogées sur la production passée, entre autres.

La progression est plus modérée dans le secteur du bâtiment.

L'indicateur qui synthétise le climat des affaires dans ce secteur gagne un point et s'établit à 96, toujours inférieur à sa moyenne de longue période.

Dans les services, l'indicateur se maintient à 98, et confirme une éclaircie dans les services aux entreprises, précise l'Insee.