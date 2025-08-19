Marché: du surplace pour commencer la semaine à New York
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 07:20
A la clôture ce lundi, le Dow Jones est resté virtuellement inchangé, cédant moins de 0,1% à 44.912 points, tout comme le S&P 500 qui s'est maintenu à 6.449 points, et le Nasdaq Composite, à 21.630 points.
Les investisseurs restaient sur leurs gardes en vue du symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole (Wyoming), qui débutera jeudi et lors duquel le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, interviendra vendredi.
Son intervention sera de très loin la plus suivie, sachant que les banquiers centraux utilisent régulièrement cet évènement annuel pour donner des indications sur l'évolution prochaine de leur politique monétaire.
Alors que le S&P 500 a rebondi de presque 30% en quatre mois, sur fond d'anticipation d'assouplissement monétaire de la Fed, les investisseurs attendent sans trop oser y croire des indices allant dans le sens d'un soutien à l'économie.
'L'année dernière, Jerome Powell avait déclaré à cette occasion que 'le moment était venu d'ajuster la politique' avant de procéder à une baisse des taux à la réunion suivante, pour la première fois depuis la pandémie', rappelle Deutsche Bank.
Outre Jackson Hole, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la dernière réunion du FOMC, ainsi que de statistiques américaines comme les indicateurs avancés du Conference Board et l'indice PMI flash pour le mois d'août.
Au chapitre des publications d'entreprise, la semaine sera dominée par celles d'acteurs de la distribution aux Etats-Unis, dont Walmart, Home Depot et Target, qui aideront plus largement à jauger la santé de l'économie américaine.
Ce lundi, Intel a chuté de 3,7% après un article de Bloomberg évoquant des discussions avec l'État américain pour une prise de participation de 10% au capital du géant des microprocesseurs, financée en partie par les aides du Chips Act.
UnitedHealth a gagné encore 1,5% dans le sillage de la récente prise de participation de Berkshire Hathaway, que les analystes de BofA disaient percevoir comme 'un signe de confiance' pour l'assureur-santé.
A lire aussi
-
La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi matin sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des ... Lire la suite
-
par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson ... Lire la suite
-
Le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7" et la suite de la saga japonaise Resident Evil donnent mardi le coup d'envoi en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo, lors d'une soirée d'ouverture en forme de mise en bouche. Face à un parterre ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer