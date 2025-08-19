Marché: du surplace pour commencer la semaine à New York information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 07:20









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York a commencé la semaine par une séance pour rien au niveau de ses trois principaux indices, les investisseurs ayant rechigné à prendre position à quelques jours d'un évènement majeur sur le front des politiques monétaires.



A la clôture ce lundi, le Dow Jones est resté virtuellement inchangé, cédant moins de 0,1% à 44.912 points, tout comme le S&P 500 qui s'est maintenu à 6.449 points, et le Nasdaq Composite, à 21.630 points.



Les investisseurs restaient sur leurs gardes en vue du symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole (Wyoming), qui débutera jeudi et lors duquel le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, interviendra vendredi.



Son intervention sera de très loin la plus suivie, sachant que les banquiers centraux utilisent régulièrement cet évènement annuel pour donner des indications sur l'évolution prochaine de leur politique monétaire.



Alors que le S&P 500 a rebondi de presque 30% en quatre mois, sur fond d'anticipation d'assouplissement monétaire de la Fed, les investisseurs attendent sans trop oser y croire des indices allant dans le sens d'un soutien à l'économie.



'L'année dernière, Jerome Powell avait déclaré à cette occasion que 'le moment était venu d'ajuster la politique' avant de procéder à une baisse des taux à la réunion suivante, pour la première fois depuis la pandémie', rappelle Deutsche Bank.



Outre Jackson Hole, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la dernière réunion du FOMC, ainsi que de statistiques américaines comme les indicateurs avancés du Conference Board et l'indice PMI flash pour le mois d'août.



Au chapitre des publications d'entreprise, la semaine sera dominée par celles d'acteurs de la distribution aux Etats-Unis, dont Walmart, Home Depot et Target, qui aideront plus largement à jauger la santé de l'économie américaine.



Ce lundi, Intel a chuté de 3,7% après un article de Bloomberg évoquant des discussions avec l'État américain pour une prise de participation de 10% au capital du géant des microprocesseurs, financée en partie par les aides du Chips Act.



UnitedHealth a gagné encore 1,5% dans le sillage de la récente prise de participation de Berkshire Hathaway, que les analystes de BofA disaient percevoir comme 'un signe de confiance' pour l'assureur-santé.





