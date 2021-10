[Marché du lundi] ISR - Une transition énergétique encore trop lente

Cesare VITALI,

Responsable de la recherche ESG et du développement ISR



Depuis 1977, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), organisation internationale fondée par l’OCDE, publie le rapport « World Energy Outlook ».

A travers ce document, l’Agence élabore différents scénarios climatiques pour le futur et conseille les pays et les institutions sur leurs politiques énergétiques.

L’édition 2021, publiée le 13 octobre dernier, a été spécialement conçue à l’attention des décideurs qui vont se réunir du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, pour la COP26, la 26e Conférence des Parties signataires de la convention-cadre des Nations Unies pour les changements climatiques.