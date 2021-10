[Marché du lundi] ISR - Les documentations grand public pour la finance responsable illisibles

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



Le Consumer Science & Analytics (CSA) vient d’effectuer une étude qualitative destinée à évaluer la compréhension des messages d’information des différents

documents à destination des investisseurs sur les placements durables et responsables.

Au sujet de la documentation commerciale, la notion de « placement responsable » apparaît comme très vague. De plus, les épargnants expriment une méfiance en partie alimentée par le flou dans leur esprit sur le fonctionnement de ce type de placements, et très peu connaissent l’existence des labels. Le critère de la responsabilité apparaît rarement comme le premier critère envisagé pour choisir un produit financier : c’est par le rapport rendement/risque que le choix est d’abord opéré.