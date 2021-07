[Marché du lundi] ISR - Le devoir de vigilance, une loi ambitieuse mais peu appliquée

La loi sur le devoir de vigilance, adoptée en mars 2017, oblige les sociétés françaises avec plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde à identifier les risques de leurs activités en matière de droits humains, d'impact sur l'environnement et de corruption, à travers notamment la publication d'un plan de vigilance.

Selon cette loi, ces grandes sociétés ont l'obligation d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance pour prévenir les risques liés à leurs performances extra-financières. Ce rapport doit couvrir aussi les risques liés aux activités de toutes les filiales, des fournisseurs et des sous-traitants.