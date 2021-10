[Marché du lundi] ISR - La mixité dans les sociétés de gestion : le chemin est encore long !

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



42% de femmes et 58% d’hommes constituent l’effectif des sociétés de gestion, selon les résultats de l’enquête d’octobre 2020 « Mixité, première des diversités » de l’Association française de la gestion (AFG). Cette disparité relative masque des déséquilibres plus importants, a reconnu Dominique de Préneuf,

directeur général de l’AFG et coprésident du groupe de travail « Diversités ».

Les femmes sont employées avant tout dans la vente, le marketing et la communication, les fonctions support et de conformité mais sont nettement sous-représentées dans ce qui constitue le cœur de métier du secteur, la gestion de portefeuilles.

Les femmes accèdent également beaucoup plus rarement à des postes à responsabilités.