[Marché du lundi] ISR - Alerte sur les coûts cachés du plastique !

Le plastique est devenu un matériau incontournable, mais sa production, son utilisation et son élimination ont d'innombrables répercussions négatives sur la société. En raison de son prix apparemment bon marché et de ses multiples usages, la production de plastique a presque doublé au cours des deux dernières décennies. En corollaire, plus de 11 millions de tonnes de plastique se déversent dans l'océan chaque année. La pollution des océans menace la vie marine, nuit à la fourniture de services écosystémiques et endommage des secteurs économiques clés comme la pêche et le tourisme. Ces impacts génèrent des surcoûts importants non pris en compte...