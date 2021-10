Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



Après les déceptions concernant l’emploi et l’inflation, les ventes de détail ont détonné en surprenant positivement les attentes en septembre (+0,7 % sur le mois contre -0,2 % attendu par le consensus). Une telle évolution vient à point nommé pour notre scénario de croissance, dont l’essentiel de la contribution doit provenir des dépenses de consommation. Cerise sur le gâteau, à la différence du mois précédent, cette embellie n’est pas le résultat d’une hausse des aides étatiques mais d’une accélération des salaires. La dynamique est si forte que la progression du mois d’août a été révisée à la hausse (+0,7 % contre +0,4 % en première estimation). On note également une reprise des ventes d’automobiles qui ont mis fin à 4 mois de fortes corrections (+0,5% en septembre, soit +13,3 % sur une année). Mais cela ne devrait pas durer compte tenu des pénuries de semi-conducteurs et du bas niveau des stocks de voitures.