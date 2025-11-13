Marché : des indices actions tentés par une pause en Europe
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 11:45
Bon nombre d'indices européennes ont inscrit des zéniths mercredi, qu'il s'agisse de l'Euro STOXX 50, de l'Europe STOXX 600 ou du DAX allemand, qui ont profité de rachats à bon compte sur les secteurs de la banque et de la santé.
Les investisseurs semblent donc revenir sur le Vieux Continent, suivant le modèle qui avait porté les indices en début d'année, au moment de la présentation du plan de défense en commun de Bruxelles et du programme de relance budgétaire allemand.
Dans une étude récente, les économistes de JPMorgan estimaient que la zone euro pourrait bientôt bénéficier d'un scénario idéal à la 'goldilocks', marqué par une inflation maîtrisée et une croissance modérée, mais durable.
Selon des stratèges de Goldman Sachs, les actions européennes recèlent d'un potentiel haussier de 7,1% sur les dix prochaines années, entre augmentation des bénéfices et retours aux actionnaires.
Au chapitre des statistiques, on notera toutefois que le PIB réel du Royaume-Uni n'a augmenté que de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,3% observée au 2e trimestre.
Autre donnée de la matinée en Europe, le taux de chômage en France au sens du BIT s'est établi à 7,7% au 3e trimestre, quasi stable (+0,1 point) par rapport au trimestre précédent, pour lequel l'estimation a été très légèrement rehaussée.
Parmi les publications d'entreprise de la séance, celle de Siemens se trouve clairement sanctionnée à Francfort (-5%), étant accompagnée de perspectives pour son nouvel exercice 2025-26 considérées comme décevantes par les analystes.
A l'inverse, Merck KGaA se distingue avec un gain de plus de 6% à Francfort, le groupe de chimie et de santé ayant resserré ses objectifs pour 2025 après avoir fait mieux que prévu au 3e trimestre, grâce à une croissance solide.
Generali prend près de 2% à Milan, après la publication par l'assureur de bénéfices en croissance à deux chiffres pour les 9 premiers mois de 2025, soutenus en particulier par la performance de son segment dommages (P&C).
