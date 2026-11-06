Marché des ETF : les investisseurs privilégient la prudence et le rebond obligataire en octobre (Amundi)

(Zonebourse.com) - Selon l'analyse des flux du marché des ETF d'Amundi, en octobre dernier, les investisseurs ont davantage privilégié la qualité, les revenus et la diversification, alors que les investissements en ETF obligataires ont représenté près d'un tiers des 40,8 milliards d'euros de collecte nette enregistrée sur le marché des ETF UCITS domiciliés en Europe.

Cette part des souscriptions en obligations sur le mois d'octobre (33%) est nettement supérieure à celle des mois précédents (15 à 20%). Dans l'ensemble, la collecte d'octobre reflète un positionnement de marché plus prudent mais néanmoins constructif, dans une période marquée par une volatilité élevée, des performances en retrait sur certains segments des marchés actions et des interrogations récurrentes sur le niveau d'endettement des entreprises opérant dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) aux Etats-Unis.

Fort rebond du fixed income et ruée sur la dette en dollars

Les ETF obligataires ont été les principaux bénéficiaires de cette tonalité plus défensive, avec environ 13,4 MdsEUR de collecte nette sur le mois , illustrant un rebond marqué par rapport à septembre. La demande s'est concentrée sur la dette libellée en dollars américains, notamment les obligations souveraines américaines et le crédit Investment Grade (IG).

En outre, la collecte nette de 13,4 MdsEUR sur les ETF obligataires atteste de la tonalité plus défensive du mois d'octobre et marque un net rebond par rapport aux 8,3 MdsEUR enregistrés en septembre. La proportion d'investissements obligataires au sein de la collecte totale sur le mois est ainsi passée d'environ 15% à plus de 30%, signe que les investisseurs perçoivent de nouveau l'intérêt des marchés obligataires comme une source de portage et de stabilité dans leurs portefeuilles.

Actions : rotation prudente vers les valeurs défensives et les allocations " coeur "

La collecte sur les ETF actions est restée positive (26,9 MdsEUR), mais octobre a davantage été marqué par une rotation des allocations sur le mois que par une prise de risque généralisée. Les investisseurs ont continué de privilégier les stratégies mondiales "All Country" (6,4 MdsEUR) et marchés développés (6,1 MdsEUR), confirmant leur préférence pour les allocations "coeur" diversifiées. Au niveau régional, les ETF investis en actions américaines et européennes ont collecté respectivement 4,9 MdsEUR et 1,9 MdEUR.

Au sein des marchés actions, le principal changement est venu de la rotation sectorielle. Les investisseurs ont continué d'investir dans la

technologie (1,9 MdEUR) mais de manière plus sélective qu'au cours des mois précédents. Les secteurs défensifs, tels que la santé (722 MEUR) et les services aux collectivités (135 MEUR) ont été privilégiés sur le mois contrairement aux valeurs industrielles et financières qui ont

enregistré des décollectes. Cette évolution traduit la volonté des investisseurs de maintenir leur exposition aux actions, tout en

privilégiant des segments du marché plus défensifs et de qualité.

Thématiques : essoufflement des semi-conducteurs au profit de la robotique

Les flux sur les ETF thématiques ont également évolué . L'intérêt pour les semi-conducteurs et la défense s'est érodé après le forte

progression constatée au cours des 12 à 18 derniers mois. A l'inverse, la robotique est arrivée en tête des thématiques avec 456 MEUR de

collecte nette, illustrant une accélération par rapport aux 275 MEUR de septembre. Elle pourrait en effet tirer son épingle du jeu car le secteur offre une exposition plus diversifiée à la croissance générée par l'automatisation et l'IA, ainsi qu'un accès plus large aux différents niveaux de capitalisation boursière que certaines thématiques plus concentrées.

L'ESG maintient son cap avec 7,7 milliards d'euros collectés

La collecte sur les ETF ESG est restée solide et a légèrement progressé par rapport au mois précédent, passant de 6,7 MdsEUR à environ 7,7

MdsEUR. Elle a principalement été portée par l'exposition globale aux marchés actions, en particulier les allocations mondiales et dédiées aux marchés développés, ainsi qu'au crédit Investment Grade (IG) européen.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.