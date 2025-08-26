Marché: début de semaine dans le rouge à New York
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 07:20
A la clôture de la séance, le Dow Jones a essuyé un recul de près de 0,8% à 45.282 points, le S&P 500 a perdu plus de 0,4% à environ 6.439 points et le Nasdaq Composite a cédé plus de 0,2% à 21.449 points.
Après avoir bondi vendredi grâce au discours de Jerome Powell à Jackson Hole, les marchés s'inscrivaient à des niveaux proches de leur record et leur récente envolée conduisait certains à s'interroger sur la formation d'une 'bulle' liée à l'IA.
Dans ce contexte, Nvidia devrait concentrer l'attention des investisseurs cette semaine, le fabricant de puces dédiées à l'IA -et l'une des toutes premières capitalisations mondiales- devant dévoiler ses comptes mercredi soir.
'Ces résultats, qui devraient être supérieurs aux attentes du marché, devraient confirmer la bonne dynamique des actions technologiques', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
'Pour l'instant, on ne voit pas ce qui pourrait provoquer un repli durable du marché. Même la hausse significative des obligations à maturité longue ne semble pas provoquer de sueurs froides', poursuit d'ailleurs le professionnel.
Outre les résultats de Nvidia -ainsi que d'autres grands noms comme Dell ou HP-, les opérateurs seront attentifs cette semaine à une nouvelle estimation de la croissance au deuxième trimestre, ainsi qu'à l'indice des prix PCE pour juillet.
Seule donnée de ce lundi, les ventes de logements individuels neufs se sont tassées de 0,6% aux Etats-Unis en juillet par rapport au mois précédent, pour s'établir à 652.000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.
Dans l'actualité des valeurs, Intel a finalement cédé 1% après un début de séance bien orienté, suite à l'accord de vendredi soir pour un investissement de 8,9 milliards de dollars de l'Etat américain au capital du fabricant de processeurs.
Keurig Dr Pepper a dévissé de 11,5% après un accord par lequel le groupe de boissons fera l'acquisition du groupe néerlandais de café JDE Peet's, dans une transaction en cash pour une valeur des fonds propres de 15,7 milliards d'euros.
