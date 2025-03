Marché: début de séance hésitant en vue après la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait commencer la séance quasi-stable, au vu de futures sur le CAC40 en baisse de trois points vers 8170, au lendemain d'annonces de la Fed pourtant bien accueillies dans l'ensemble à Wall Street (+0,9% sur le Dow Jones, +1,4% sur le Nasdaq).



Sans surprise, la banque centrale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés à 4,25/4,50% pour la deuxième fois consécutive, mais elle a fait part de commentaires et de projections interprétés comme plus accommodants que prévu.



Selon son président Jerome Powell, les dernières données économiques suggèrent que l'économie des Etats-Unis s'affaiblit un peu, mais que ni récession, ni surchauffe inflationniste ne pointent à l'horizon, et qu'il n'a donc pas de nécessité de changer son fusil d'épaule.



'Bien que ses projections actualisées indiquent toujours deux baisses de taux au cours de l'année, les responsables de la politique monétaire sont plus nombreux qu'auparavant à imaginer ne pas les baisser du tout ou une seule fois', souligne toutefois Commerzbank.



Après la Fed mercredi soir, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler, en milieu de séance, son verdict de politique monétaire, un maintien de son taux directeur inchangé à 4,50% par un vote de sept voix contre deux étant ainsi anticipé par Bank of America.



'Le procès-verbal devrait souligner que les risques d'inflation sont bilatéraux, même si l'opinion centrale est que le processus de désinflation généralisé est probablement sur la bonne voie', anticipe BofA, pour qui 'la dépendance aux données devrait encore s'intensifier'.



Au chapitre des données macroéconomiques, les marchés prendront connaissance de plusieurs statistiques américaines cet après-midi, dont l'indice de la Fed de Philadelphie, puis l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board.



Du côté des valeurs à Paris, Sodexo indique abaisser ses perspectives pour son exercice 2025, principalement en raison d'une croissance interne plus faible qu'attendu en Amérique du Nord, à l'occasion d'une estimation de ses résultats de premier semestre comptable.



Sanofi fait part d'un accord avec Dren Bio pour lui racheter le DR-0201, un anticorps bispécifique ciblé qui engage les cellules myéloïdes pour la déplétion robuste des lymphocytes B, 'un atout supplémentaire pour asseoir son leadership dans la sphère de l'immunologie'.



Toujours dans l'actualité des valeurs, Eurofins Scientific annonce son intention de lancer un cinquième programme de rachat d'actions, et Esso fait état d'une chute de ses bénéfices en 2024 alors que Valneva revendique au contraire une amélioration de ses résultats.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.