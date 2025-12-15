Marché : de la confiance pour entamer une semaine riche
Cette semaine s'annonce riche en rendez-vous macroéconomiques, avec en particulier les réunions de politique monétaire de la BCE et de la Banque d'Angleterre, qui rendront toutes deux leurs décisions jeudi.
"Les anticipations de marché comme un grand nombre de membres du conseil des gouverneurs plaident en faveur du maintien du taux de dépôt inchangé à 2,0%", souligne Ulrike Kastens, économiste senior Europe chez DWS, à propos de la BCE.
"La conférence de presse devrait toutefois attirer davantage l'attention, car les nouvelles projections de croissance et d'inflation y seront présentées - et incluront pour la première fois l'année 2028", prévient-elle cependant.
Concernant la Banque d'Angleterre, la Société Générale indiquait vendredi prévoir une baisse du taux directeur de 25 points de base, "probablement dans un vote serré de 5 contre 4, faisant passer le taux à 3,75%".
Outre ces rendez-vous, la semaine s'annonce chargée sur le front des statistiques, avec par exemple les indices PMI composites de S&P Global, les indices de climat des affaires de l'Ifo en Allemagne et de l'Insee en France, ou l'inflation britannique.
Aux Etats-Unis, les investisseurs seront surtout attentifs au rapport sur l'emploi (mardi), puis à l'inflation (jeudi) pour novembre, des données essentielles dans l'optique de la politique monétaire de la Fed.
D'autres données américaines notables figurent aussi au calendrier hebdomadaire, parmi lesquelles l'indice Empire State de la Fed de New York cet après-midi, puis les ventes de détail ou encore l'indice PMI préliminaire.
Parmi les publications d'entreprises de la semaine, peu sont attendues sur le vieux continent, mais les prochains jours verront paraitre notamment celles de groupes américains comme Micron, FedEx, Accenture et Nike.
Dans l'actualité du jour en Europe, la production industrielle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE en octobre par rapport au mois précédent, après des hausses de 0,2% et de 1% respectivement en septembre.
Sur le front des valeurs, Sanofi recule de près de 3% et essuie ainsi la plus forte baisse du CAC 40 à Paris, après un échec de son tolébrutinib dans l'étude de phase 3 PERSEUS dans la sclérose en plaques primaire progressive.
Philips perd 1% à Amsterdam, en dépit d'un accord pour acquérir la société américaine SpectraWAVE, dont les technologies "offrent des solutions avancées pour le traitement des patients atteints de maladie coronarienne".
