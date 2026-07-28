MARCHÉ BOURSIER INDIEN-Les actions indiennes restent stables, le recul des secteurs des technologies de l'information et du pétrole compensant les pertes généralisées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations avant la clôture des marchés) par Bharath Rajeswaran

Les actions indiennes sont restées pratiquement inchangées mardi, après avoir mis fin à une série de cinq séances de baisse lors de la séance précédente, alors qu’une accalmie au Moyen-Orient, à la veille de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt, a permis aux marchés de souffler un peu.

L'indice de référence Nifty 50 .NSEI a reculé de 0,04 % à23.985,35, tandis que le BSE Sensex .BSESN a perdu 0,09 % à76.765,92.

La hausse de 3,3 % des valeurs informatiques indiennes a compensé les pertes généralisées, l’exposition limitée du secteur à l’IA pure l’ayant protégé de la vague de ventes de titres technologiques, alimentée par les dépenses d’investissement dans l’IA, observée sur d’autres marchés mondiaux .

"Le recul de l’engouement mondial pour l’IA offre au secteur informatique indien, qui a été malmené, une occasion de se redresser", a déclaré Gaurav Kulshreshtha, directeur des investissements chez Nexedge Capital.

"Toutefois, des vents contraires fondamentaux persistent pour les valeurs informatiques à grande capitalisation, et les dépenses mondiales dans le secteur technologique doivent s’améliorer de manière significative pour permettre une reprise durable."

Le sous-indice a progressé de 5,7 % en deux séances après que Jefferies a relevé sa recommandation sur le secteur de "sous-pondérer" à "neutre".

Ces hausses interviennent avant la décision de politique monétaire de la Fed prévue mercredi, où l’on s’attend largement à ce que les taux d’intérêt restent inchangés.

Les investisseurs suivront de près l'évaluation par la banque centrale de l'impact inflationniste potentiel de la guerre en Iran sur l'économie américaine.

Le Brent LCOc1 a chuté de 2,7 % à environ86 dollars le baril , prolongeant ainsi une baisse de 8,7 % par rapport à la séance précédente, après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington menait de "bonnes discussions" avec l’Iran et qu’une résolution était possible. O/R

"Le scénario de base, comme en témoignent les cours actuels du pétrole, est que le conflit se résolve. Si cela se produit, l’Inde redeviendrait une destination attractive pour les investisseurs institutionnels étrangers", a déclaré M. Kulshreshtha de Nexedge.

Dix des seize principaux secteurs ont reculé.

L'indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 a reculé de 0,2 %, tandis que celui des moyennes capitalisations

.NIFMDCP100 a progressé de 0,1 %.

Parmi les valeurs, le géant des biens de consommation Hindustan Unilever HLL.NS a chuté de 7 %, enregistrant sa pire séance depuis plus de six ans, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel.

Coal India COAL.NS a chuté de 4,1 %en raison de résultatsinférieurs aux attentespour le trimestre de juin .Coforge COFO.NS a bondi de 10,3 % grâce à une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre.