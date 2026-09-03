MARCHÉ BOURSIER INDIEN-Les actions indiennes ouvrent en hausse, portées par le secteur financier ; la hausse des cours du pétrole freine la progression

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(Dernières nouvelles à l'ouverture des marchés)

Les actions indiennes ont progressé à l'ouverture jeudi après trois séances de baisse, portées par les hausses du secteur financier, même si la hausse des cours du pétrole et l'escalade des tensions au Moyen-Orient ont limité leur progression.

L’indice Nifty 50 .NSEI gagnait 0,25 % à 23 975,65 et l’indice BSE Sensex .BSESN progressait de 0,25 % à 76 757,5 à 9 h 24 (heure de l’Inde).

Ces indices de référence ont chacun reculé d’environ 1 % au cours des trois dernières séances, sous la pression de la hausse des cours du pétrole brut et de la remontée des rendements obligataires mondiaux , les investisseurs réévaluant la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés pendant plus longtemps.

Neuf des seize principaux secteurs ont progressé à l’ouverture. Le secteur bancaire .NSEBANK , le secteur financier .NIFTYFIN , les établissements de crédit privés

.NIFPVTBNK et les banques publiques .NIFTYPSU ont chacun progressé d’environ 1 % après que les banques ont mobilisé plus de 60 milliards de dollars de dépôts auprès d’Indiens non résidents au cours des dix derniers jours du programme de swap de la RBI , portant le total des entrées à 136 milliards de dollars.

Ce chiffre dépasse l’estimation haute de 100 milliards de dollars, ce qui renforce la liquidité à l’approche des fêtes de fin d’année et pourrait contribuer à maintenir les taux d’intérêt à un niveau bas, a indiqué Jefferies, ajoutant que l’amélioration de la liquidité devrait également soutenir les sociétés financières non bancaires (NBFC) et les petites banques privées.

Les petites .NIFSMCP100 et les moyennes capitalisations

.NIFMDCP100 ont progressé respectivement de 0,9 % et 0,2 %.