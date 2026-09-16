MARCHÉ BOURSIER INDIEN-Les actions indiennes ouvrent en hausse après une vague de ventes ; la hausse du prix du pétrole et la prudence de la Fed limitent les gains

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(Dernières nouvelles à l'ouverture des marchés)

Les actions indiennesont ouvert en hausse mercredi, les indices de référence rebondissant après que le Nifty 50 a clôturé à son plus bas niveau depuis cinq mois lors de la séance précédente, même si la hausse des cours du pétrole brut et la prudence avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ont limité les gains.

Le .NSEI Nifty 50 a progressé de 0,51% à 23.240,6, tandis que le BSE Sensex a gagné 0,51% à 74.390,57, à 9 h 21 (heure de l'Inde).

Ces deux indices de référence se trouvent en zone de survente; un rebond technique ne peut donc pas être exclu à partir des niveaux actuels, ont déclaré deux traders.

Toutefois, le sentiment général reste modéré en raison des prix élevés du pétrole brut, de l’activité accrue sur le marché primaire etdes anticipations d’une probable hausse des taux de la Fed plus tard dans la journée.

Les 16 principaux secteurs ont tous enregistré des hausses. L'indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 et celui des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 ont progressé respectivement de 0,2% et 0,4%.

Parmi les titres, Paytm PAYT.NS , One Mobikwik ONEM.NS et Yes Bank YESB.NS ont progressé de 2,7% à 5% après la hausse de 0,4% du taux de remise aux commerçants (MDR) sur certaines transactions entre particuliers et commerçants supérieures à 2.000 roupies, effective à compter du 15octobre.

Pine Labs PINL.NS , qui avait progressé de 2,2%, a perdu ses gains pour clôturer en baisse de 3,6%.