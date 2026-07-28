MARCHÉ BOURSIER INDIEN-Les actions indiennes devraient rester stables alors que les investisseurs évaluent la trêve entre l'Iran et les États-Unis et les résultats d'entreprises, dans l'attente de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions indiennes devraient ouvrir à un niveau stable ce mardi, après avoir mis fin à une série de cinq séances de baisse lors de la séance précédente en raison d'une chute des cours du pétrole brut, alors que les investisseurs évaluent la trêve dans les frappes au Moyen-Orient à la veille de la décision cruciale de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Les contrats à terme GIFT Nifty GIFc1 s'établissaient à 23 962 à 8 h 04 (heure de l'Inde), ce qui laisse présager que l'indice de référence Nifty 50 .NSEI pourrait ouvrir à un niveau proche de la clôture de lundi, à 23 995,95.

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,9% à environ 87,6 dollars le baril, après avoir chuté de 8,7% lors de la séance précédente. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que Washington menait "de bonnes discussions " avec l’Iran et qu’il y avait une chance de parvenir à un accord.

M. Trump a toutefois précisé que les frappes américaines reprendraient en cas d’échec des négociations, tandis que l’Iran a également émis des commentaires similaires concernant des mesures de rétorsion, ce qui maintient les risques géopolitiques à leur niveau actuel.

La volatilité des cours du brut pourrait influencer l’évaluation de l’inflation par la Fed dans sa décision sur les taux et son communiqué attendus mercredi.

La Fed devrait maintenir ses taux inchangés, mais les anticipations d’une hausse de 25 points de base sont passées de 16 % il y a une semaine à 37,9 %, selon l'outil CME FedWatch .

Les indices de référence nationaux ont progressé d’environ 1% chacun lundi, récupérant une partie des pertes enregistrées la semaine dernière, qui s’élevaient respectivement à 2,3% et 2,7% pour le Nifty 50 .NSEI et le Sensex .BSESN .

Les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour un montant de 23,29 milliards de roupies (242,86 millions de dollars), tandis que les sorties de capitaux des investisseurs institutionnels étrangers se sont élevées à 16,88 milliards de roupies, selon les données provisoires de la NSE.

Les résultats trimestriels ont également influencé l’évolution de certaines actions au cours des deux dernières semaines.

Bharat Electronics BAJE.NS a annoncé une hausse de son bénéfice au trimestre de juin, les courtiers estimant que la bonne exécution des opérations a compensé la baisse de ses marges. Tata Power TTPW.NS a affiché une hausse de son bénéfice au premier trimestre, soutenue par une augmentation du résultat d’exploitation et par la croissance des activités de transport et de distribution.

Coal India COAL.NS n'a pas atteint ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre en raison de volumes faibles et de coûts plus élevés, tandis que la compagnie aérienne IndiGo INGL.NS sera également sous les feux de l'actualité après avoir nommé Kiran Thadimarri, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier, à compter de mardi.

(1 dollar = 95,9000 roupies indiennes)