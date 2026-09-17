MARCHÉ BOURSIER INDIEN-Les actions indiennes devraient ouvrir à un niveau stable après que la Fed a laissé entrevoir de nouvelles hausses des taux ; l'introduction en bourse de la NSE au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions indiennes devraient connaître un démarrage en demi-teinte ce jeudi, après que la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt et laissé entrevoir de nouvelles hausses, tandis que les prix élevés du pétrole brut et une forte activité sur le marché primaire, portée par le lancement de l'introduction en bourse de la Bourse nationale indienne (NSE), devraient peser sur le moral des investisseurs.

Les contrats à terme GIFT Nifty GIFc1 s'échangeaient autour de 23 224,5 points à 7 h 58 (heure de l'Inde), laissant présager un démarrage stable pour l'indice Nifty 50, qui avait clôturé mercredi à 23 217,60 points.

La Fed a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue d'une décision unanime, sa première hausse depuis plus de trois ans. Les projections trimestrielles actualisées ont montré que 16 des 18 responsables monétaires s'attendaient à au moins une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

La hausse des taux d’intérêt américains réduit l’attrait des marchés émergents, tels que l’Inde, pour les investisseurs internationaux. Elle pourrait également exercer une pression sur certains secteurs, notamment celui des technologies de l’information, où les entreprises tirent une part importante de leur chiffre d’affaires des États-Unis.

Le prix du Brent LCOc1 a légèrement reculé à environ 106 dollars le baril après l’annonce selon laquelle l’Arabie saoudite avait proposé des cargaisons supplémentaires via Oman, apaisant ainsi quelque peu les craintes liées aux perturbations de l’approvisionnement.

Toutefois, les restrictions autour du détroit d’Ormuz et les risques géopolitiques persistants continuent d’assombrir les perspectives du marché pétrolier. O/R

Les investisseurs suivront également l’introduction en bourse de NSE NSEI.NS , qui débute jeudi et devient la cinquième offre active sur le marché primaire.

La Bourse a attribué mercredi des actions d’une valeur de 67,46 milliards de roupies (703,07 millions de dollars) à des investisseurs phares, notamment les fonds souverains de la Norvège et d’Abou Dhabi, au prix de 1 785 roupies par action, soit la fourchette haute du prix d’introduction.

"Compte tenu du nombre très élevé d’introductions en bourse en perspective, une part importante des liquidités risque d’être absorbée par le marché primaire", a déclaré Arun Kejriwal, fondateur de Kejriwal Research and Investment Services.

"L’attention des investisseurs se concentre massivement sur les nouvelles émissions, laissant le marché secondaire au comptant relativement délaissé."

TITRES À SUIVRE

** Les raffineurs de pétrole nationaux, les sociétés de commercialisation et les entreprises d’exploration en amont seront au centre de l’attention après que le gouvernement a abaissé la taxe sur les bénéfices exceptionnels liés à l’exportation d’essence, de diesel et de kérosène

** Les actions d’Asset Reconstruction Company ASSR.NS seront cotées en bourse lors de cette séance, après que son introduction en bourse de 7,33 milliards de roupies a été souscrite plus de 20 fois la semaine dernière

** L'autorité américaine de réglementation des médicaments a publié un rapport d' inspection de l’établissement de bioéquivalence d’Alembic Pharma à Vadodara ALEM.NS

(1 $ = 95,9500 roupies indiennes)