Marché: attentisme avant des résultats américains information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent près de leurs équilibres (+0,1% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), au lendemain de l'investiture du nouveau Président des Etats-Unis et dans l'attente des publications d'entreprises américaines ces prochains jours.



'Donald Trump a signé une multitude de décrets dès son premier jour de travail. Ses projets de tarifs douaniers sont particulièrement intéressants d'un point de vue économique', met en avant Commerzbank ce matin.



'Même s'il n'a pas ordonné d'augmentation immédiate des droits de douane, des mesures drastiques sont à prévoir à moyen terme', prévient la banque allemande, qui attend une révision générale de la politique commerciale extérieure d'ici avril.



Les Etats-Unis doivent aussi retenir l'attention avec les publications trimestrielles de grands noms comme Netflix, 3M, Procter & Gamble ou Verizon cette semaine, avant une intensification de la saison des résultats au cours des semaines suivantes.



'Il est facile d'oublier l'importance des résultats sur le S&P500 lorsque sa performance est plutôt stimulée, comme cela a été le cas récemment, par les fluctuations du marché des bons du Trésor', soulignait Capital Economics en début de semaine dernière.



'Les bénéfices seront à nouveau à l'esprit, cependant, lorsque la saison des trimestriels battra son plein. Nous pensons que les BPA joueront un rôle dans la hausse de l'indice jusqu'à 7.000 d'ici la fin de 2025', poursuivait le bureau d'analyse londonien.



Seule donnée de la matinée en Europe, l'indice ZEW est ressorti à +10,3, un niveau inférieur de 5,4 points à sa valeur de décembre, reflétant donc une détérioration du sentiment économique des experts des marchés financiers pour l'Allemagne.



'Cela pourrait s'expliquer, entre autres, par les chiffres négatifs de la croissance du PIB récemment publiés et par l'augmentation des pressions inflationnistes', explique le président de l'institut ZEW, Achim Wambach.



Dans l'actualité des valeurs, Generali perd 1% à Milan après l'annonce d'un projet de rapprochement des activités de gestion d'actifs de la compagnie d'assurance italienne avec celles de Natixis Investment Managers.





