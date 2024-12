Marché: atone avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne bougent guère (-0,1% à Londres, +0,1% à Paris et à Francfort), dans l'expectative de l'inflation américaine pour novembre, donnée majeure à une semaine de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



A titre indicatif, Jefferies s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation ait augmenté de 0,2% en données brutes le mois dernier par rapport au précédent, laissant ainsi le taux d'inflation annuel à 2,6%, stable par rapport à octobre.



'En données sous-jacentes, nous prévoyons que l'inflation mensuelle a ralenti à +0,2%, et que le taux annuel devrait baisser de 0,1 point à 3,2%', pronostique BofA. 'Le rapport devrait suggérer que les risques de hausse de l'inflation restent limités pour le moment'.



'Il semble très peu probable que le chiffre modifie sensiblement les perspectives à court terme de la politique du FOMC', estime Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, pour qui une baisse de 25 points de base mercredi prochain parait assurée.



Il pointe en effet le taux de chômage plus élevé que prévu de 4,2% observé en novembre, dans un contexte où selon lui 'le marché du travail, et non les pressions sur les prix, sont le principal déterminant des changements de politique à ce stade'.



Dans l'actualité des valeurs, Inditex lâche 5% à Madrid après la publication par le groupe textile (Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti) de ses comptes pour son troisième trimestre comptable, marqués par un BPA de 0,54 euro, inférieur de 5% à l'attente de RBC.



De même, TUI recule de plus de 4% à Francfort, à la suite de la publication par le groupe de tourisme et de voyages de ses résultats annuels 2024, d'où ressort un profit attribuable aux actionnaires de 507 millions d'euros, inférieur de 3% à l'estimation d'Oddo BHF.





