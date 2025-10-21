Banque de France: Hassiba Kaabêche nommée médiatrice nationale du crédit

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La Banque de France a annoncé mardi la nomination de Hassiba Kaabêche comme médiatrice nationale du crédit, un service qui vient en aide aux entreprises rencontrant des difficultés avec des établissements financiers, en remplacement de Frédéric Visnovsky.

À compter du 24 octobre, Hassiba Kaabêche prendra la tête de la médiation nationale du crédit, tout en conservant ses fonctions de directrice générale adjointe des services à l’économie et du Réseau (DGSER) à la Banque de France qu'elle occupe depuis novembre 2022.

"Sa mission consistera à poursuivre et renforcer l'accompagnement des entreprises en situation de difficulté financière. À cette même date, elle sera également nommée présidente de l'observatoire du financement des entreprises (OFE)", indique la Banque de France dans un communiqué.

La médiation du crédit est un processus créé en 2008 et par lequel la Banque de France intervient pour les entreprises auprès des banques commerciales ou des assureurs crédit. Ce service de proximité, gratuit et confidentiel, est conduit sur tout le territoire métropolitain et en outre-mer par les 105 médiateurs du crédit territoriaux.