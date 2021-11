March AM recrute un responsable de la gestion obligataire

(NEWSManagers.com) - La société de gestion espagnole March Asset Management, filiale de Banca March, a nommé Mario Oberti en qualité de responsable de la gestion obligataire. L'intéressé était jusqu'alors directeur de la gestion obligataire et des fonds garantis de Sabadell AM. Il a auparavant occupé plusieurs postes dans la gestion obligataire chez Arca et Allianz puis Popular Gestión (devenu Allianz Popular).