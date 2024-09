Marc Vincent rejoint Jolt Capital en tant que strategic advisor

(AOF) - Jolt Capital, société de capital-développement spécialisée dans les investissements de croissance en deeptech, annonce la nomination de Marc Vincent en tant que conseiller stratégique. "Avec une carrière de plus de trente ans dans les centres financiers les plus actifs de la planète, il fournira à Jolt Capital des conseils cruciaux et un vaste réseau de contacts, alors que la société de gestion continue à se développer dans le paysage de l'investissement technologique", précise un communiqué.

Marc Vincent est le président d'Ambrym Advisory, une société de corporate finance. Il est également associé à une firme de M&A basée à New York et est membre du conseil consultatif de Rippledot Capital Advisory à Singapour.

Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Natixis, notamment en tant que responsable mondial des fusions et acquisitions et responsable mondial de la banque de financement et d'investissement.

Plus tôt dans sa carrière, il a dirigé le groupe de banque d'investissement de Mediobanca France en tant que président, et a occupé des postes clés chez Salomon Smith Barney, Schroders et Credit Suisse First Boston.