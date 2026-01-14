Marathon signale l'extinction d'un incendie dans une raffinerie de Galveston Bay, au Texas

Marathon Petroleum Corp MPC.N a annoncé mardi qu'un incendie avait été éteint dans sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) Galveston Bay à Texas City, au Texas.

L'incendie a été signalé le 12 janvier dans la zone d'exploitation de l'unité d'alkylation 2, lorsque des hydrocarbures résiduels se sont enflammés lors de la vidange d'une cuve, a indiqué la société dans un document déposé auprès des organismes de réglementation de la pollution de l'État.