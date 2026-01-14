 Aller au contenu principal
Marathon signale l'extinction d'un incendie dans une raffinerie de Galveston Bay, au Texas
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 05:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum Corp MPC.N a annoncé mardi qu'un incendie avait été éteint dans sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) Galveston Bay à Texas City, au Texas.

L'incendie a été signalé le 12 janvier dans la zone d'exploitation de l'unité d'alkylation 2, lorsque des hydrocarbures résiduels se sont enflammés lors de la vidange d'une cuve, a indiqué la société dans un document déposé auprès des organismes de réglementation de la pollution de l'État.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

