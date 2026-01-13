Marathon procède à la remise en état de l'unité de craquage catalytique fluide (FCC) de sa raffinerie de Galveston Bay, au Texas, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Marathon Petroleum Corp MPC.N est en train de remettre en état le craqueur catalytique fluide 3 (FCC-3) et deux hydrotraiteurs de sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) Galveston Bay Refinery à Texas City, Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.
Le FCC-3, d'une capacité de 140 000 barils par jour, devrait être fermé pendant huit semaines au maximum pour la remise en état, ont indiqué les sources.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer