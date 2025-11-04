 Aller au contenu principal
Marathon Petroleum chute après un manque à gagner au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions de Marathon Petroleum MPC.N chutent de 9,6 % à 176,96 $

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,01 $ par action au troisième trimestre, contre des estimations de 3,15 $ par action pour les analystes, selon les données du LSEG, alors que des coûts de révision de raffinage et des dépenses d'exploitation plus élevés compensent des marges et des débits plus élevés

** Les coûts trimestriels de révision planifiés pour le raffinage - ou les dépenses que la société prévoit d'encourir pendant la maintenance programmée ou les fermetures temporaires - se sont élevés à 400 millions de dollars, contre 287 millions de dollars un an plus tôt

** Les analystes de TD Cowen estiment que les résultats sont négatifs, car ce manque à gagner rare s'inscrit dans le cadre d'une surperformance générale du secteur du raffinage

** L'action a progressé de26,7 % depuis le début de l'année si l'on tient compte des mouvements de la séance

