Marathon Petroleum chute à la suite d'un manque à gagner au troisième trimestre

4 novembre - ** Les actions de Marathon Petroleum MPC.N chutent de 8% à 183$ avant le marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,01 $ par action au troisième trimestre, contre 3,15 $ par action estimés par les analystes, selon les données du LSEG, alors que des coûts de révision de raffinage et des dépenses d'exploitation plus élevés compensent des marges et des débits plus élevés

** Les coûts trimestriels de révision planifiés pour le raffinage - ou les dépenses que la société prévoit d'encourir pendant la maintenance programmée ou les arrêts temporaires - se sont élevés à 400 millions de dollars, contre 287 millions de dollars un an plus tôt

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 40 % depuis le début de l'année