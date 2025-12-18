Marathon Petroleum chute à cause de la transition de sa directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions du principal raffineur américain Marathon Petroleum MPC.N chutent de 3,49 % à 168,40 $

** La société nomme Maria Khoury au poste de directrice financière à compter du 19 janvier 2026

** Mme Khoury succèdera à John Quaid, qui restera au sein de MPC pendant une période de transition

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~20,78 % depuis le début de l'année